Notizie Inter, Eder su Conte: “Sa entrare nella testa dei calciatori”

Notizie Inter | Eder, ex attaccante dell’Inter, ha tessuto le lodi di Antonio Conte nel corso di un’intervista concessa a fcinternews:

“Lottra tra Inter e Juve? Me lo aspettavo. Conosco bene il mister. Quando lui entra nella testa dei giocatori, convince ognuno a giocare per migliorare e per vincere. Quindi sicuramente quest’anno sarà un duello sino alla fine tra nerazzurri e bianconeri. Non sarà come gli ultimi tornei in cui l’Inter è arrivata a 20 punti dalla Vecchia Signora. In Italia devono ringraziare che Conte sia tornato. Almeno ora c’è un campionato combattuto, altrimenti la Juve sarebbe avanti già di 7-8 punti sulle rivali, come capitato sempre nelle ultime annate”.

Eder sull’Inter

Eder ha parlato anche del percorso europeo dell’Inter:

“Ma non solo contro la Juventus in campionato, può vincere anche l’Europa League. Può competere per lo scudetto e in ambito europeo. Conte è un vincente e gioca ogni competizione per trionfare. Lo ha in testa e lo trasmette ai suoi ragazzi, quindi certamente i nerazzurri lotteranno su tutti i fronti.

Ritorno? Ci sono già tanti attaccanti forti. Lukaku non ha bisogno di presentazioni, per lui parlano i gol e la carriera. Esposito sta facendo benissimo nonostante la giovane età. Rinforzi? L’Inter non ha bisogno di me”.