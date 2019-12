Notizie Atalanta, infortunio Zapata: ecco quando tornerà

Ultime Atalanta | Duvan Zapata sta per tornare in campo. Come riportato da Eco di Bergamo, l’attaccante è da lungo tempo fermo per infortunio, ma a breve la situazione potrebbe sbloccarsi. All’interno del centro sportivo bergamasco, dopo mesi di domande, filtra un data chiave per il rientro del colombiano.

Dopo il viaggio in Spagna per effettuare alcune terapie, Zapata, che si era fatto male in Nazionale, svolgerà un programma di allenamento personalizzato.

Il 30 dicembre il colombiano dovrebbe poi effettuare un test a Zingonia per volontà di Gian Piero Gasperini: l’allenatore vuole infatti garanzie prima del reinserimento di Duvan in squadra. Dunque il 30 e il 31 dicembre saranno i giorni decisivi per capire se l’attaccante potrà essere a disposizione già per la gara contro il Parma, dopo la sosta natalizia, o dovrà tardare ancora il suo ritorno in campo.

Ultime Atalanta: Barrow aspetta

In attesa di sapere come sta il calciatore c’è, non solo la società atalantina, ma anche Mussa Barrow. L’attaccante, infatti, in caso di completo recupero del colombiano potrebbe andar via a gennaio. Per il gambiano le pretendenti che non mancano. Su di lui c’è l’interesse di Verona, Parma e Bologna. Il Bologna in queste ore sembrerebbe aver fatto lo scatto decisivo.