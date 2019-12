Mercato Napoli, Mertens dubbioso sul futuro: il belga rifiuta il Borussia Dortmund

Mercato Napoli: Mertens dice no al Borussia Dortmund

Mercato Napoli Mertens | Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e il Napoli vuole intervenire per rinforzare la rosa, soprattutto dopo una prima parte di stagione alquanto deludente. La squadra di Gattuso avrà bisogno di essere limata in qualche reparto, e intanto c’è chi parla di qualche cessione importante. Tra i possibili partenti potrebbe esserci soprattutto Dries Mertens, in scadenza di contratto con i partenopei.

L’attaccante belga è stato molto chiacchierato nell’ultimo periodo, e pare abbia anche ricevuto delle avance da numerosi club. Uno su tutti il Borussia Dortmund, squadra più interessata e che ci sta pensando realmente in vista di gennaio. Un’offerta che sarebbe arrivata al giocatore, ma che sarebbe stata anche rimandata al mittente. No al Borussia quindi, ma una situazione che resta ancora parecchio indefinita. Questa la notizia riportata il mattinata da goal.com.

Mertens: tra cessione e rinnovo in bilico

Ad oggi non è affatto chiara la situazione legata a Dries Mertens, il quale potrebbe lasciare Napoli già in questa sessione invernale di mercato. L’ex PSV sta ricevendo tante avance, ma per ora sembra che non sia arrivato nulla di estremamente convincente per lo stesso giocatore. L’ipotesi cessione c’è eccome, e ci sono eccome pretendenti sparse per l’Europa, anche italiane. Intanto il Napoli vorrebbe procedere con un rinnovo, ma l’accordo non è stato ancora trovato.