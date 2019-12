Mercato Milan, ultimatum a Ibrahimovic: lo svedese ha poco tempo

A riferire le ultime notizie in casa Milan è Sky Sport: Zlatan Ibrahimovic ha poche ore di tempo per rispondere all’offerta del Diavolo.

Calcio mercato Milan, siamo alla chiusure dell’affare

C’è ottimismo, ma cauto. Boban e Maldini si attendono una risposta dall’attaccante svedese nelle prossime 24-28 ore: i dirigenti pensano di aver fatto tutto il possibile affinché questo clamoroso ritorno diventi realtà. Emergono inoltre altri dettagli: non avendo nulla di scritto in mano, non esiste la certezza al momento che la risposta del bomber sia positiva. Sarà quindi un affare in bilico fino alla fine, fino all’annuncio, ma questo non potrà avvenire troppo in là col tempo. Se è vero com’è vero infatti che ai rossoneri serve assolutamente un attaccante che possa rinforza il reparto offensivo, attualmente deficitario con i soli Piatek e Leao, è altrettanto vero che Ibrahimovic è fermo da più di un mese ormai, arriva da un campionato come l’MLS, e quindi avrà bisogno comunque di un certo numero di giorni di allenamento prima di potersi dire pronto per la Serie A: come già riferito ieri, esiste quello che è praticamente un tempo massimo per il suo arrivo.

Ibra è il sogno rossonero

Sembrava potesse anche finire al Napoli ad un certo punto, ma l’addio di Carlo Ancelotti ha reso tutto tremendamente più difficile. Adesso c’è solo il Milan, con il quale dal 2010 al 2012 ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana, segnando 56 gol e servendo 24 assist in 85 partite totali.