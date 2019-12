Mercato Juventus, salta Draxler: accordo a un passo con il Nizza

Mercato Juventus, salta Draxler

Mercato Juventus Draxler | Dopo che l’Olympique Lyon ha lanciato un’offerta per Julian Draxler, 26enne tedesco del Parigi Saint-Germain, a farsi sotto è ora il Nizza, come riporta “RMC”. Secondo quanto scrive la versione online del quotidiano tedesco Bild, il nuovo proprietario del club francese di prima divisione, Jim Ratcliffe, vorrebbe mettere a segno il suo primo colpo di mercato nella finestra di gennaio e Draxler, che è ancora sotto contratto con il Psg fino al 2021, dovrebbe essere l’obiettivo principale del miliardario britannico. Il Nizza, scrive sempre il quotidiano tedesco, dovrebbe comprare il centrocampista, perché l’idea del prestito è fuori discussione per il club parigino. Si ipotizza un trasferimento sui 20 milioni di euro per ingaggiare l’ex giocatore dello Schalke 04.

Calciomercato Juventus, l’interesse per il tedesco

Ricordiamo che nella sessione estiva del mercato il tedesco era stato molto vicino alla Juventus. Draxler, classe 1993, è centrocampista e ala del Paris Saint-Germain e della nazionale tedesca, con cui si è laureato campione del mondo nel 2014. Valore nominale di mercato 35 milioni di euro, come detto contratto che lo lega al PSG in scadenza al 30 giugno 2021. L’ipotesi formulata in estata era quella di uno scambio di cessioni a pari valore tra lo stesso Draxler ed Emre Can. Ipotesi tornata di moda nelle scorse settimane quando l’ex Liverpool ha manifestato formalmente la volontà di lasciare Torino. Ora si dovrà lavorare su una soluzione alternativa.