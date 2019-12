Mercato Juve, Emre Can nel mirino del Betis: la situazione

Mercato Juve: il Betis ci proverà per Emre Can

Mercato Juve Emre Can | La stagione della Juventus è stata fin qui costellata da qualche difficoltà, e soprattutto per qualche singolo non è stata un’annata particolarmente esaltante. Ne sa qualcosa Emre Can, utilizzato pochissimo da Sarri, e complice di qualche dissapore che lo ha destabilizzato e non poco. Il centrocampista tedesco non è certamente una pedina fondamentale per lo scacchiere di Sarri, e pertanto a gennaio potrebbe andare via da Torino, magari per dirigersi verso il PSG, meta tanto ambita ed attualmente più papabile.

Ma occhio anche ad un’altra ipotesi, meno appetibile ma comunque da tenere in considerazione: la Liga, con il Betis Siviglia che lo ha messo nel mirino. Il futuro di Can è tutt’altro che scritto, ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle importanti novità che lo riguardano. Questa la notizia riportata da Estadio Deportivo.

News Juventus: Emre Can verso la Francia

Il Betis Siviglia ha intenzione di provarci per Emre Can, ma la sensazione è che lo stesso tedesco abbia in mente altri piani. Le avance del PSG sono forti e costanti, ed è per questo che probabilmente il centrocampista bianconero alla fine volerà a Parigi. Nelle ultime ore pare che proprio Emre Can abbia mosso i primi passi nella trattativa.