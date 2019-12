Mercato Inter, Giroud obiettivo principale: nuova pretendente dalla Scozia

Mercato Inter: pericolo per Giroud

Mercato Inter Giroud | Antonio Conte sta facendo un grandissimo lavoro sulla panchina dell’Inter, ed è anche giusto che la dirigenza lo accontenti in questo mercato di gennaio. Il tecnico ha bisogno di una punta, soprattutto perchè Lukaku e Lautaro non possono giocare tutte le partite. Esposito non è ancora pronto, Sanchez è ancora fermo ai box, ed ecco che i nerazzurri ripiegheranno su un centravanti, possibilmente low cost. Il primo della lista è sempre Giroud, francese in uscita dal Chelsea.

Il Campione del Mondo vorrebbe lasciare Londra soprattutto per rimettersi in gioco in vista di Euro2020. La Serie A potrebbe essere un opzione appetibile, ma occhio alla concorrenza. Oltre a qualche avance dalla Premier, pare che Giroud abbia estimatori anche in Scozia, con i Glasgow Rangers che sarebbero attualmente interessati. Questo quanto riportato dal Daily Mail.

Giroud: futuro incerto, Inter favorita

Il futuro di Giroud è tutt’altro che scritto: l’attaccante francese ha voglia di lasciare il Chelsea, e le pretendenti si stanno facendo avanti. Ad oggi non c’è ancora certezza sulla destinazione, ma tutti gli indizi lasciano pensare ad un Inter favorita nella corsa. Occhio però alle avance del Crystal Palace soprattutto, altra squadra che vorrebbe accaparrarsi il francese.