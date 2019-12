Manchester City, Cancelo vuole partire: ci prova il Valencia

Joao Cancelo, ex terzino di Inter e Juventus, è in rotta di collisione con il City e sta pensando ad un addio nella prossima sessione di mercato.

Joao Cancelo lascia il City

Un ritorno a casa, magari. Dopo aver trascorso 2 anni in Italia, e 6 mesi in Inghilterra, Cancelo sente nostalgia di casa. O almeno, è quello che spera il Valencia. Il calciomercato è un concetto magmatico, un mondo dove ciò che è vero può diventare falso 2 secondi dopo, ed è per questo che ci piace tanto. Un luogo dove i sogni diventano realtà: al momento, quello del terzino portoghese, è lasciare il City. Le presenze per lui fino a questo momento sono state 15 tra Premier League e Champions, con un trend particolarmente negativo nell’ultimo mese, dove il campo l’ha visto col binocolo. Soltanto una volta il suo nome è apparso sul tabellino: in Carabao Cup contro l’Oxford United.

Offerta del Valencia

Come riportato da Marca, il Valencia starebbe pensando di riportare a casa Cancelo che al Mestalla ha già giocato per tre anni dal 2014 al 2017: sarebbe un acquisto sensato per la conoscenza dell’ambiente da parte del giocatore e la stima nutrita nei suoi confronti dal tecnico dei ‘Pipistrelli’ Albert Celades. Un affare alquale sta assistendo con molta attenzione anche la Roma: da questo potrebbe dipendere il futuro di uno dei suoi campioni.