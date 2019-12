Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi giovedì 26 dicembre 2019 – Quote e Combinazioni – VIDEO

Estrazioni Lotto Superenalotto Combinazione vincente dell’estrazione del lotto e superenalotto di giovedì 26 dicembre 2019: c’è anche il Simbolotto!

Superenalotto giovedì 26 dicembre 2019

Estrazioni Lotto Superenalotto Simbolotto | Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto seguono un calendario di estrazioni preciso e pianificato, che prevede tre giorni di estrazioni in una settimana. Il martedì, il giovedì e il sabato. Ma se l’estrazione cade in un giorno di festività il calendario viene variato. Accade cosi che oggi, giovedì 26 dicembre, l’estrazione non venga svolta. Sarà recuperata domani, venerdì 27 dicembre. Di seguito l’ultima estrazione effettuata. Chi sarà il vincitore del jackpot dopo il record di vincita di Lodi? In quella che è stato uno dei montepremi più alti di sempre, sono stati vinti oltre 200 milioni. La mega vincita è stata realizzata al bar Marino di via Cavour 45. Si tratta del jackpot più alto nella storia del Superenalotto e di tutte le lotterie mondiali. E la giocata vincente è costata solo 2 euro. Oggi ricomincia la bagarre per il concorso a premi più amato d’Italia, come sempre i numeri saranno sorteggiati alle ore 20:00, per questa occasione il montepremi sarà di 60 milioni di euro.

Estrazioni del Lotto di martedì 24 dicembre 2019

LOTTO, I NUMERI

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Nazionale 5 14 60 40 2 Bari 69 58 22 49 83 Cagliari 57 14 76 58 13 Firenze 66 41 62 51 9 Genova 68 28 55 3 39 Milano 75 20 30 46 87 Napoli 41 33 39 13 35 Palermo 27 24 39 50 19 Roma 20 85 12 30 62 Torino 12 26 70 81 69 Venezia 74 83 53 19 24 La combinazione vincente del Superenalotto di martedì 24 dicembre 2019

Numeri Vincenti 55 48 44 67 90 82 Numero Jolly 54 Numero SuperStar 72

La combinazione del 24 dicembre:

Numeri Vincenti 12 14 20 22 24 26 27 28 33 41 57 58 66 68 69 74 75 76 83 85 Numero Oro 69 Doppio Oro 69 58

SIMBOLOTTO 24 DICEMBRE 2019

1 – L’ITALIA

24 – LA PIZZA

23 – L’AMBO

14 – IL BAULE

4 – IL MAIALE