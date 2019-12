Calciomercato Napoli, Xhaka si allontana: Arteta lo blocca

Calciomercato Napoli: Arteta elogia e blinda Xhaka

Calcio Mercato Napoli Xhaka | Il Napoli continua ad essere alla ricerca di un centrocampista, soprattutto visto il rendimento precario di alcuni giocatori in rosa adattati in quel ruolo. Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e gli azzurri stanno già sondando vari profili sparsi per l’Europa. I nomi sul taccuino del ds Giuntoli sono tanti, e tra questi c’è anche quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all’Arsenal. Il giocatore dei Gunners non sta vivendo un bel momento a Londra, ed è per questo che il suo nome è stato più volte accostato alla Serie A (anche a Milan ed Inter).

Con l’addio di Emery però sono cambiate tante cose, e con l’arrivo di Arteta anche il futuro dell’ex Borussia M. potrebbe cambiare: l’allenatore spagnolo lo ha elogiato pubblicamente in conferenza stampa, confermando la stima nei suoi confronti. “E’ sempre stato in cima alla lista dei miei giocatori preferiti in quel ruolo”. Parole importanti, che sanno di conferma e permanenza. Questo quanto riportato da cm.com.

Ultime Napoli: assalto a Lobotka

Xhaka sembra allontanarsi sempre di più, così come il suo compagno Torreira. Entrambi erano finiti nel mirino del Napoli, che adesso è costretto a virare su un altro obiettivo. Parliamo di Lobotka, su cui ci sono tante novità. Questa la situazione.