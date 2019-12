Calciomercato Napoli, salta l’affare Xhaka: ha firmato per l’Hertha Berlino

Calciomercato Napoli, salta l’affare Xhaka

Calciomercato Napoli Xhaka | Le manovre per la sessione invernale del mercato 2020, che inizierà il 2 gennaio per concludersi il 31, sono già avviate da tempo. E, al di là del ritorno di Ibrahimovic in Italia, sono tanti gli affari in rampa di lancio. In particolare per l’Inter, che vuole rinforzarsi per mantenere vivo il duello Scudetto con Juventus e Lazio e per i due club reduci da un avvio di stagione deludente: Milan e Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, con l’arrivo di Gattuso, ha cambiato strategia. Mollato Ibrahimovic le energie sono concentrate sulla questione Insigne, dato per probabile partente a fine stagione così come Callejion e Mertens in scadenza e sul centrocampo. Il primo obiettivo resta il norvegese Sander Berge del Genk in parallelo com il marocchino naturalizzato olandese del Verona, Sofyan Amarabat, 23 anni.

Mercato Napoli, lo svizzero firma con l’Herta Berlino

Sfuma invece in maniera definitiva il centrocampista svizzero di origine albanese Granit Xhaka. Classe 1992, valore nominale di mercato 30 milioni di euro che, come riferisce uno degli agenti della Signature – ISCM AG, la struttura che cura gli interessi economici e di immagine del ragazzo, esiste l’esistenza di un accordo con l’Hertha Berlino, club di Bundesliga: “L’Arsenal è stato informato, il ragazzo vuole tornare in Germania”.