Calciomercato Napoli: Lobotka avanza, le ultime

Notizie Napoli, Stanislav Lobotka avanza. Il centrocampista è sempre più il primo obiettvo del Napoli.

Come riportato da Sportitalia, il favorito per il centrocampo sembra essere lui.

Il venticinquenne del Celta Vigo, vecchio obiettivo, torna prepotentemente di moda. Lo sconto sulla clausola da 50 milioni è assicurato, il club spagnolo non può più trattenere un tesserato che ha voglia di altre esperienze. Il calciatore ha aperto completamente al Napoli.

C’è il gradimento tecnico, c’è tutto. La situazione cambierebbe soltanto se l’Arsenal riaprisse per Torreira ma per il momento non ci sono margini: con l’arrivo del nuovo allenatore Arteta sono state rimescolate le carte rispetto a due o tre settimane fa.

Ultime Napoli: De Laurentiis può arrivare a 25 milioni di euro

l Napoli non ha alcuna intenzione di avvicinarsi a tale cifra e Aurelio De Laurentiis vuole ottenere oltre il 50% di sconto dal club spagnolo. Sarebbe una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro, considerando l’organico ridotto al minimo, con i solo quattro centrocampisti a disposizione (senza contare il giovane Gaetano). Sarà un gennaio importante per il Napoli che cerca un play in grado di cucire il gioco tra i reparti e dare i tempi alla squadra azzurra.