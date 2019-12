Calciomercato Napoli, asse con il Celta: si parla di Lobotka e Younes

Il Napoli ha delle esigenze precise in questo mercato: serve un centrocampista e visto che c’è abbondanza in attacco, l’affare potrebbe essere doppio…

Calcio mercato Napoli, nuovo assalto a Lobotka

Vigo si trova in Spagna, ma non è mai stata così vicina all’Italia. C’è un doppio filo che collega le due città, anzi i due club. Sul primo c’è il nome di Stan Lobotka: lo slovacco è il playmaker ideale per il centrocampo azzurro ed è da sempre un pallino di Cristiano Giuntoli. Con l’avvento di Ancelotti e del 4-4-2 era una pista raffreddatasi, ma con Gattuso ed il ritorno al 4-3-3, c’è chi ha fiutato l’affare. A cominciare dagli agenti, che hanno individuato nel club di De Laurentiis uno step di crescita. Dal canto suo, il club spagnolo può dirsi tutelato da una clausola da 50 milioni di euro, che potrebbe scendere in sede di trattativa (la squadra non sta andando bene in Liga, il calciatore potrebbe essere scontento), ma non oltre i 30 milioni di euro.

Ultime mercato Napoli, addio a Younes

Uno dei modi per racimolare capitali è certamente lasciar partire gli esuberi. Il primo su questa lista è quello di Amin Younes. L’esterno tedesco è arrivato in azzurro l’anno scorso, a parametro 0. Sarebbe quindi la migliore delle plusvalenze, ed il poco impiego cui è stato costretto ha fatto sì che da parte sua ci sia massima disponibilità. Secondo la Voce della Galizia, il Celta Vigo potrebbe provare l’assalto, e magari farlo rientrare nella trattativa Lobotka.