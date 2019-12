Calciomercato Milan, Piatek non gradisce il ritorno al Genoa

Piatek vuole continuare a giocarsi le sue chances a Milano: per lui si era parlato di un ritorno al Genoa, ma stando alle ultime, non sarà così…

Calcio mercato Milan, Piatek resta

La panchina nella sfortunata gara contro l’Atalanta a favore di Leao non ha fatto che confermare le voci che vogliono il polacco indietro nel gradimento di Stefano Pioli. Così si era parlato di un suo ritorno al Grifone, ma, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non è questa un’ipotesi che entusiasma il bomber, determinato a giocarsi le proprie chances a Milano. Proprio in Liguria l’attaccante si era guadagnato il trasferimento milionario in rossonero, segnando a raffica e tenendo un alto rendimento anche nelle prime settimane al Milan.

No del polacco al Genoa

Poi un calo di rendimento, che ha fatto nascere le voci di un suo ritorno. Un’ipotesi che, qualora si realizzasse a titolo definitivo, genererebbe una minusvalenza per il Diavolo: un’evenienza a dir poco deleteria visto il Fair Play finanziario. Discorso diverso in caso di prestito, ma la volontà del giocatore è comunque quella di restare in rossonero, per il momento. Per il momento i gol segnati in Serie A sono soltanto 4 in 17 partite: serve invertire in fretta la marcia.