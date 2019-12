Calciomercato Juventus, Willian si allontana: “Voglio restare fino ai 40”

Notizie Juventus | Willian vuole restare in Premier. Per lo meno sembra questa la volontà del brasiliano che ha il contratto in scadenza a giugno del 2020.

L’esterno, accostato alla Juventus e seguito anche dal Barcellona, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sports UK.

“Tutti sanno che mi piace il Chelsea. Se ne avrò l’opportunità, giocherò qui fino a 40 anni, anche se sarà difficile. Ho avuto colloqui con i dirigenti, stiamo decidendo insieme quale decisione prendere. Spero di rimanere, ma oggi non posso esserne sicuro”.

La Juventus, infatti, aveva pensato di intervenire anche nel mercato di gennaio. Paratici è molto attivo come al solito e sta valutando bene le occasioni che potrebbero realmente fare al caso della compagine di Maurizio Sarri.