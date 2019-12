Calciomercato Juventus: Rabiot in bianconero fino a fine anno, poi la decisione

Calciomercato Juventus: Rabiot non parte a gennaio

Calcio Mercato Juventus Rabiot | Mancano ormai pochi giorni all’inizio del mercato invernale, e la Juventus sta ragionando sul come muoversi con le cessioni. La rosa messa a disposizione di Sarri è molto lunga, e la sensazione è che ci voglia una bella sfoltita. Qualche giocatore andrà via, ma tra questi difficilmente ci sarà Adrien Rabiot.

Negli scorsi giorni si sono dette tante cose sul centrocampista francese, e si è parlato soprattutto di un possibile ritorno in Ligue 1, con il Marsiglia in pole. Ebbene la strategia bianconera è molto diversa: l’ex PSG non partirà a gennaio, bensì resterà a Torino almeno fino al termine della stagione, poi arriverà la decisione a fine anno.

News Juventus: Rabiot resta, ha la fiducia di Sarri

L’impatto di Rabiot sul calcio italiano non è stato fin qui positivo. Il francese ha avuto poco spazio nelle gerarchie di Sarri, e ogni volta che è sceso in campo non ha dimostrato ciò che ci si aspettava. Il tecnico bianconero gli ha però garantito tanta fiducia, e sicuramente vorrà impiegarlo più spesso in questa seconda parte di stagione. Rabiot resterà alla Vecchia Signora, in attesa ovviamente di vederlo al massimo della condizioni atletica.