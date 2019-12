Calciomercato Juventus, parla l’agente di Miranchuk: “Solo fantasie”

Calciomercato Juventus sfuma Miranchuk

Calciomercato Juventus Miranchuck | Piace ai bianconeri e al Milan. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici la sera del match alla RZD Arena ha osservato con grande attenzione il talento della Lokomotiv Mosca. Va sottolineato che il trequartista russo che sta portando a sé l’attenzione di mezza Europa. Il russo piace per la sua duttilità. Miranchuk, infatti, è capace di occupare la trequarti, ma allo stesso tempo di adattarsi come ala su entrambe le fasce o come seconda punta, supportando il centravanti.

Mercato Juventus: le

C’era stati negli scorsi mesi vari abboccamento tra i dirigenti della Vecchia Signora e quelli della Lokomotiv, ma, in serata, arriva una vera e propria doccia gelata. L’agente di Aleksey Miranchuk, Vadim Shpiniev, durante l’intervista rilasciata alla versione online del quotidinao Sport Express, ha parlato del futuro del suo assistito che, come detto, negli scorsi mesi era stato accostato al Milan e soprattutto alla Juventus: “Se Aleksey andrà via? Non sono intenzionato a parlare delle varie voci o a commentare le fantasie di qualcuno”. Le sue parole. Va sottolineato che ai bianconeri piace anche un altro talento che ha incrociato nel proprio girone di Champions League. Si tratta di Havertz, centrocampista tedesco di estremo talento che potrebbe coprire a livello tecnico lo stesso profilo di Miranchuck.