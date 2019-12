Calciomercato Juve, De Ligt annuncia quanto resterà

Matthijs De Ligt si racconta alla tv ufficiale della Juventus: il difensore parla anche di mercato e del futuro.

Calcio mercato Juventus, parla De Ligt

Si dice felice alla Juventus il giovane olandese. Ha vinto il trofeo Kopa come miglior Under 21 e punta a diventare il migliore al mondo. Durante quel viaggio verso Nyon, ha rilasciato una lunga intervista ai media del club: “Da piccolo potevo soltanto sognare dei riconoscimenti così importanti a questa età, così come la semifinale di Champions League. Mi sarei detto una bugia qualora ci avessi anche solo pensato. Quest’anno sono successe un sacco di cose, sia negative che positive“.

Adesso c’è soltanto la Juventus e c’è così tanta fiducia che c’è spazio anche per un annuncio per il futuro: “Per me è una cosa nuova, ero abituato ad Amsterdam, una città diversa rispetto a Torino. Qui sono felice, ho già visto molti luoghi interessanti. A Torino mi trovo bene e spero di poterci restare a lungo“. Parole che forse non sono state pubblicate casualmente dal club, viste le ultime voci di mercato.

Sui compagni di squadra

“Con Bonucci mi trovo bene, stiamo imparando a conoscerci. So quello che sa fare bene lui, sa quello che so fare io, proviamo a migliorare ogni giorno. Quando sei alla Juve non puoi fare altro che pensare a vincere quanto più possibile, vedremo dove saremo in grado di arrivare“.