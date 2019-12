Calciomercato Inter, Icardi convince il PSG: riscatto a gennaio

Calciomercato Inter: già a gennaio potrebbe essere riscattato Icardi

Calcio Mercato Inter Icardi | Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e i club di Serie A cominciano a muoversi cercando di portare a termine operazioni sia in entrata che in uscita. Uno dei club più attivi a riguardo è senza dubbio l’Inter, il quale sta in questi giorni ragionando parecchio su qualche cessione. Occhio soprattutto alla situazione Mauro Icardi, con l’attaccante argentino attualmente in prestito al PSG. La sua esperienza a Parigi è stata fin qui molto buona, e in poco tempo è riuscito a convincere sia tifosi che dirigenza.

Il riscatto ci sarà, e Leonardo – ds dei parigini – potrebbe addirittura decidere di accelerare i tempi, anticipando tutto a gennaio. L’Inter intanto pregusta già i soldi (ben 70 milioni), e soprattutto la possibilità di mettersi da parte un bel tesoretto con cui investire già in questa sessione invernale. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Inter: le possibili cessioni a gennaio

L’Inter valuterà offerte per tutti i giocatori, e a gennaio potrebbe esserci più di qualche cessione. Icardi potrebbe essere riscattato subito, mentre sul piede di partenza potrebbe esserci anche Sensi. Il centrocampista sta facendo molto bene, ma il Barcellona sembra intenzionato a far partire un assalto molto importante. Occhio anche al futuro di Gabigol, ormai vicinissimo al Flamengo, e Politano, pedina di scambio per arrivare a Llorente.