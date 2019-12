Calciomercato Inter, Gabigol al Flamengo: accordo raggiunto, i dettagli

Calciomercato Inter: il Flamengo aspetto Gabigol

Calcio Mercato Inter Gabigol | Il mercato è ormai alle porte, e tutti i club di Serie A stanno già cominciando a ragionare sul mercato, in attesa poi di eventuali svolte sia in entrata che in uscita. L’Inter è senza dubbio uno dei club più attivi sulla questione, e sia Ausilio che Marotta stanno pensando soprattutto alle cessioni. Nella rosa di Conte c’è qualche esubero, e tra questi anche Gabigol, che intanto sta vivendo un’esperienza molto positiva in Brasile, dove ha scritto la storia con il Flamengo.

Proprio in proposito ci sono novità molto importanti: la dirigenza del Flamengo sarebbe pronta per l’acquisto dell’80% del cartellino, con il 20% della futura rivendita che andrebbe tutto nelle casse dei nerazzurri. Un’operazione che vedrebbe il club di Rio de Janeiro prelevare il calciatore a titolo definitivo. Le cifre dell’80% del cartellino di cui sarà proprietario il Flamengo sono di 16 milioni e la fumata bianca potrebbe arrivare non appena il calciomercato aprirà i propri battenti. Questa la notizia trapelata da Uol Esporte.

Gabigol-Flamengo: ci siamo

Manca ormai pochissimo all’inizio del mercato di gennaio, e manca altrettanto poco alla stretta di mano tra Inter e Flamengo per l’affare Gabigol. L’attaccante brasiliano continuerà la sua esperienza in patria, dove è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. La sensazione è che da qui a pochi giorni possa arrivare l’intesa definitiva.