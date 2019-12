Calciomercato Inter: futuro Dalbert in bilico, le ultime

Notizie Fiorentina, Dalbert non ha ancora convinto al 100%. Il 29 agosto, come riportato da firenzeviola.it, fu l’Inter ad ufficializzare lo scambio di prestiti tra Henrique Dalbert e Cristiano Biraghi. Inizialmente i tifosi viola non furono soddisfatti dell’affare, ma il brasiliano ha impiegato ben poco a far ricredere tutti i suoi detrattori.

Il terzino a Milano è stato invece un vero flop mentre a Firenze,fino a questo momento, sono ben 5 gli assist forniti in 17 presenze totali in stagione dell’esterno viola (16 in campionato, 1 in Coppa Italia). Sin dalle prime battute Dalbert è apparso decisamente a suo agio come quinto a sinistra di centrocampo vista la sua velocità e la sua propensione alla fase offensiva. In una difesa a quattro è ovviamente più adattato perché non è ancora molto abituato al calcio italiano ed al tatticismo della Serie A.

Nonostante questo, la Fiorentina non ha ancora deciso se riscattarlo ed i prossimi sei mesi saranno decisivi a tal proposito. Ultimamente il rendimento della squadra viola è stato molto al di sotto delle aspettative e ciò ha portato anche ad un’involuzione del calciatore.

Ultime Fiorentina: incognita Iachini

Adesso tocca a lui dimostrare che il calo sia dovuto solamente a delle difficoltà di squadra e non sia individuale. In più l’ultima incognita si chiama Giuseppe Iachini. Il nuovo allenatore della Fiorentina concederà al terzino la stessa fiducia? Lo impiegherà nello stesso ruolo oppure lo retrocederà sulla linea difensiva? In questo momento la viola temporeggia, impegnata su altre trattative.