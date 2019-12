Calciomercato Inter, mancano ancora 8 milioni per arrivare a Vidal

Tweet on Twitter

Da Sportmediaset emergono ulteriori dettagli sulla trattativa che potrebbe portare Vidal all’Inter nella prossima sessione di mercato.

Calcio mercato Inter, la trattativa per Vidal

Serve un centrocampista ad Antonio Conte e deve arrivare in tempi brevissimi. Tra un po’ finirà la sosta e soprattutto comincerà il mercato. L’Inter si ritroverà di nuovo a fare i conti con una rosa troppo corta e se la prima parte di stagione è stata comunque esaltante, così potrebbe non andare nel caso della seconda, vista la variabile infortuni, che fino a questo momento non è stata particolarmente clemente. Il profilo preferito resta quello del cileno, ma ballano ancora 8 milioni tra domanda e offerta.

I dettagli dell’affare

Mentre infatti Marotta finora è arrivato a 12 milioni con la sua proposta, il Barça ne chiede almeno 20 per quello che è comunque un classe ’87, che l’anno prossimo compirà 33 anni. L’agente del campione, Fernando Felicevich (manager anche di Sanchez, figura fondamentale nel suo passaggio in nerazzurro) è al lavoro per colmare la distanza tra le parti. Anche perché i nerazzurri, su autorizzazione del presidente Zhang, hanno comunque già cambiato la struttura della trattativa, portandola ad un trasferimento a titolo definitivo anziché un prestito. Servirà ora avvicinare le parti, ma è necessario anche che i catalani abbassino le rispettive pretese.