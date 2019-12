Calciomercato Genoa, Nicola il prossimo allenatore: annuncio in arrivo

Il Genoa ha un nuovo allenatore: si tratta di Davide Nicola. Secondo le ultime riferite da Sky Sport, mancano pochi dettagli all’ufficialità.

Calcio mercato Genoa, Nicola è il nuovo allenatore

Tre anni da giocatore in rossoblu, la sua impresa più importante da allenatore resta la salvezza del Crotone 3 anni fa: stiamo parlando di Davide Nicola, secondo Sky l’allenatore in pectore del Genoa. I contatti sono andati avanti durante i giorni di Natale: Thiago Motta non ha convinto, la sua media punti è stata di 0,6 punti e sta per arrivare l’esonero. Per questo Marroccu ha smesso di appoggiarlo ed al tempo stesso il dirigente ha proposto la candidatura di Lopez. L’uruguayano però non ha convinto fino in fondo, mentre Ballardini non è arrivato alla pace con Preziosi. Così sta per cominciare l’avventura del tecnico piemontese in Liguria.

