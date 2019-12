Boxing Day, Ancelotti: “Giornata speciale, l’atmosfera non cambia mai”

Boxing Day, Ancelotti: “Giornata speciale”

Boxing Day Ancelotti | “Oggi per me è stata una giornata davvero speciale. L’accoglienza è stata fantastica qui a Goodison Park. L’atmosfera della Premier League non cambia. Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati un po’ lenti nella parte finale del primo tempo, non efficienti in contropiede. Alla fine, la prestazione è stata buona. Non il massimo ma una buona prestazione. Tutta la squadra è stata brava in fase difensiva”. Queste le parole di Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, al termine della sfida di Premier League vinta al debutto al Goodison Park contro il Burnley.

Notizie Napoli, l’esordio in Premier dell’ex Tecnico azzurro

Come detto, quindi, al debutto sulla panchina dell’Everton Ancelotti non stecca e conquista i suoi primi tre punti. Nella sfida di Premier League contro il Burnley, valida per il Boxing Day della 19° giornata, decide un gol di testa di Calvert-Lewin a dieci minuti dalla fine al termine di una sfida molto combattuta. Con questo successo l’Everton sale al 13° posto allontanandosi dalla zona rossa della retrocessione. Cade il Chelsea in casa battuto dal Southampton per 2-0 (Obafemi al 31′ e Redmond al 73′) mentre lo Sheffield United viene bloccato in casa dal Watford 1-1 (Deulofeu al 27′ e Norwood al 36′). Vince l’Aston Villa sul Norwich per 1-0 (decide Hourihane) e il Crisytal Palace in rimonta sul West Ham per 2-1 (Snodgrass, poi Kouyate e Ayew al 90′). Arsenal bloccato in casa del Bournemouth per 1-1 (Gosling e rete di Aubameyang per i Gunners)