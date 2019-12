Ultime Sampdoria, minacce a Ferrero: “A Natale scegli bene il tuo locale”

Il presidente della Samdporia Massimo Ferrero è stato oggetto di un messaggio minatorio su uno striscione affisso in strada a Genova.

Notizie Samp, Ferrero minacciato

Il numero 1 doriano è reo, secondo parte della tifoseria, di aver fatto saltare la trattativa per la vendita del club con il gruppo guidato da Gianluca Vialli. “25 dicembre, pranzo di Natale: Ferrero scegli bene il tuo locale“, è il testo scritto dagli ultras blucerchiati. Una minaccia che arriva mentre proprio ieri Ferrero aveva dedicato ai tifosi della Samp e alla città di Genova in generale un lungo augurio di Natale attraverso i microfoni di Telenord. “Io voglio fare un augurio, che i tifosi della Sampdoria non me ne vogliano, a Genova, a questa città meravigliosa, felliniana, sospesa. Una città intendo ringraziare, che mi ospita da 6 anni e ogni tanto mi contesta per amore nei miei confronti“, aveva detto ieri.

Ultime news Sampdoria, il punto sulla situazione societaria

Oltre alle voci di un clamoroso ritorno, l’attualità parla di cambi nei quadri dirigenziali. È in programma per lunedì l’assemblea dei soci della Sampdoria. L’incontro dovrebbe portare ad un cambio nei quadri dirigenziali blucerchiati con l’ingresso di un nuovo amministratore delegato. Il presidente Massimo Ferrero conferirà alcune deleghe presidenziali e la responsabilità di gestire un’eventuale futura vendita della Sampdoria al nuovo AD che, diversamente da quanto sembrava, non sarà il commercialista Gianluca Vidal.