Ultime Juventus, Mandzukic saluta con una bordata a Sarri e Paratici

Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ha scritto un post su Instagram con il quale ha voluto congedarsi dal popopo bianconero

Notizie Juve, il saluto di Supermario

Nulla è casuale, soprattutto nel calcio. E chiaramente non poteva che essere così anche per i saluti di Mandzukic alla Juventus. Dopo aver firmato per l’Al Duhail, ricongiungedosi con Benatia, il pensiero va alle persone che lo hanno voluto ed esaltato, l’oblio invece viene riservato a chi ha decretato la fine di questo percorso (leggasi Maurizio Sarri e Fabio Paratici). “Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a Torino, è stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l’amore che provo per il club“, ha scritto il croato. Che poi ha proseguito affermando come spera che la sua passione per il club si sia notata in ogni singola partita. E a guardare il suo score singolare non può che essere andata così: delle 41 partite in cui è andato in gol, in ben 39 casi è arrivata una vittoria. Praticamente un talismano per la Juve.

Ringraziamenti poi per lo staff, i compagni di squadra e chiaramente i tifosi: “Ho apprezzato davvero molto il sostegno che mi avete dimostrato fin dal primo giorno. Concludendo, ho sempre cercato di dare il massimo per i Bianconeri. Vi auguro il meglio! E per me, è tempo di un nuovo capitolo… Per sempre vostro, Mario“.