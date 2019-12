Tottenham, Levy apre al ritorno di Pochettino: “Non escludo nulla”

Il patron del Tottenham Daniel Levy ha aperto al ritorno di Mauricio Pochettino a Londra, ammettendo come esonerarlo sia stata una dura decisione.

Pochettino di nuovo a White Hart Lane?

In molti si chiedevano come fosse possibile che un allenatore che avesse portato gli Spurs ai livelli più alti in Inghilterra e in Europa, sfiorando anche la vittoria della Champions League l’anno scorso. Il suo palmares è ancora vuoto ma è stato palese quanto il suo lavoro sia stato fondamentale nella crescita dei giovani poi diventati campioni del Tottenham. Certo quest’anno le cose non sono cominciate nel modo migliore e così lo scorso novembre è arrivato l’esonero dopo 5 anni, con il contestuale arrivo di José Mourinho. Lo Special One ha leggermente migliorato la classifica della squadra, totalizzando 12 punti in 6 partite, ma fallendo clamorosamente nel derby perso 2-0 contro il Chelsea allenato da Frank Lampard.

Le parole di Levy

Così sono arrivate le dichiarazioni del presidente Levy all’Evening Standard: “Ritorno di Pochettino? Perché escluderlo. Esonerarlo è stata una delle decisioni più difficili della mia vita. Ma in 5 anni abbiamo costruito anche un rapporto personale, gli ho spiegato la situazione e lui ha capito. Sono certo che tornerà presto di nuovo in pista, siamo semplicemente arrivati al punto in cui c’era la sensazione che un divorzio fosse necessario“.

IN AGGIORNAMENTO