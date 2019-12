Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 26 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati per il giorno di Santo Stefano.

Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Saranno 48 ore in cui dovrai evitare ogni tipo di tensione, l’anno rischia di chiudersi male. Tra un po’ avrai un oroscopo più positivo ed è per questo che ti invito a tenere duro. Marzo e Aprile saranno i mesi del 2020 in cui vivrai una svolta.

Toro. Giove, Saturno e Luna saranno a favore tuo. Cogli l’occasione, le stelle ti stanno augurando una buona fortuna. Progetti e sentimenti faranno da caratteristica per il futuro che verrà, sarà questa una giornata interessante per te.

Gemelli. Questo giovedì sarà positivo per te. Hai superato la Luna in opposizione ed è per questo che metterai da parte le ultime due giornate pesanti e vivrai finalmente un recupero di energie. Non tutti hanno trascorso un sereno Natale e, dunque, toccherà recuperare la felicità nel week-end.

Cancro. La malinconia può disturbare in questi giorni festivi, cerca di allontanarla. Discorso che vale soprattutto per le coppie che stanno assieme, devono evitare di pensare al passato. Queste 48 ore saranno di tensione, pazienta.

Leone. Affronta l’amore, anche con la persona amata. Dichiara i tuoi sentimenti, è il momento in cui puoi farlo. Dimostra coraggio, ti aiuterà molto.

Vergine. In arrivo per te due giorni migliori rispetto ai precedenti. Giove e Saturno saranno a tuo favore, il 2020 che arriverà, sarà un anno molto importante per te. Questo periodo brutto sembra poter essere messo finalmente alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata sottotono per te a Santo Stefano, la calma sarà l’unica arma a tua disposizione per affrontare i momenti di agitazione. Prudenza e attenzione anche per quel che concerne la salute.

Scorpione. Il tuo umore è altalenante in quest’ultimo periodo, sarà una giornata in cui sarai un po’ nervoso. Se devi fare scelte – importanti o meno che siano – ti consiglio di sbrigarti: le prossime 48 ore saranno quelle giuste per farle.

Sagittario. Fine settimana con la Luna a tuo favore, cielo importante per le relazioni. Realizza le tue idee e cogli le ispirazioni: si avvicina un 2020 importante per te.

Capricorno. Giove, Saturno e Luna favorevoli, tutto in ottimo aspetto verso Urano. Tutto ciò vuol dire che ci sono grandi progetti all’orizzonte. Metti da parte il pessimismo, oggi sarà un giorno importante anche per quel che concerne il sentimento. Sarà il momento per identificare l’amore.

Acquario. Fine settimana di grande interesse. Spesso trasformi le amicizie in amore e questo ti succede perché a parte ciò che riguarda l’aspetto estetico, a te serve proprio andare a fondo e scoprire la persona.

Pesci. Cerca la serenità, hai vissuto questo Natale con troppi pensieri addosso. Questa seconda parte della settimana, sarà a tuo favore. Agisci, finché puoi.