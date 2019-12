Lazio, Luis Alberto: “Scudetto? Non è un obiettivo razionale”

Notizie Lazio: Luis Alberto sul momento di forma

Notizie Lazio Luis Alberto | Una stagione davvero molto positiva per la Lazio, attualmente meritatamente al terzo posto e soprattutto vincitrice della Supercoppa italiana contro la Juventus. I biancocelesti sono in uno straordinario momento di forma, e Inzaghi può contare sulle prestazioni eccezionali di Luis Alberto, attualmente miglior assist-man d’Europa. Il centrocampista spagnolo è in uno stato di grazia, e intanto rilascia qualche importante dichiarazione a Goal. Ecco di cosa ha parlato:

“Mi sento molto bene, come sempre qui a Roma. Voglio dare il mio meglio per metterlo al servizio della squadra. Sono migliorato e sono diventato un giocatore più completo, proprio come volevo essere. Ho fatto qualche importante salto di qualità, e il mio obiettivo era quello di competere ad alti livelli contro tutti, questo anche grazie alla fiducia dell’allenatore.

News Lazio: Luis Alberto sul sogno scudetto

“Lo scudetto non è un obiettivo raggiungibile, per ora è meglio se ce lo dimentichiamo. Bisogna ragionare partita dopo partita, poi vedremo a che punto ci troviamo più in là con il campionato. In questi anni ci siamo resi conto di non aver raggiunto tutti gli obiettivi sperati, ma abbiamo imparato tanto dai nostri errori, e questo ci da tanta forza e consapevolezza”

Intanto lo spagnolo sarà assente per il prossimo turno, ecco il motivo.