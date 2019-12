Inter, parla Handanovic: queste le parole del portiere nerazzurro

Notizie Inter Handanovic| Samir Handanovic, portiere dell‘Inter, è intervenuto in occasione di un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

“Sono orgoglioso di essere all’Inter e di essere il capitano di un grande club come questo, credo di rispettare tanto questa maglia, in campo e fuori dal campo. Abbiamo un gran gruppo, abbiamo iniziato poco tempo fa, siamo partiti dalla Cina, con il nuovo mister e con una nuova filosofia che ci hanno fatto migliorare. Abbiamo ampio margine di miglioramento, c’è tanta disponibilità da parte di ognuno di noi. Andiamo avanti insieme, pensiamo tutti come un’unica cosa, tutti pronti a dare il massimo.

Scudetto? Noi abbiamo il dovere e la voglia di provarci, ci sono tante cose che però ci sono di mezzo. La società sta facendo passi i avanti, il nostro percorso di crescita è evidente. Ci deve essere un gruppo unito, il rispetto tra compagni. Non si deve essere per forza amici, ma si deve andare d’accordo in campo, ci si deve rispettare in campo.

Conte? Lui fa la differenza, lui si mette sempre avanti, ci mette la faccia. Si aspetta molto da sé stesso, a lui interessa solo il rettangolo di gioco, quello che scrivono i giornali a lui non interessa neanche minimamente. La partita chiave è a Dortmund, ci ha dato consapevolezza ma ci ha fatto capire anche dove sbagliamo sempre, la vorrei rivivere a tratti. Champions? Abbiamo fatto passi importanti, era un gruppo difficile, resta una ferita aperta. Lautaro-Lukaku? Mi aspettavo una coppa così forte, aspettiamo però anche Alexis, lui anche è fortissimo”.