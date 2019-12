Il Natale di Diletta Leotta: seno da urlo in corsa (VIDEO)

Il regalo di Natale più bello arriva ovviamente dalla Diletta nazionale: mentre i comuni mortali sono a pranzo, il suo decolleté balla…

Gli auguri di Diletta

Un fisico da urlo, la cui cura non richiede eccezioni. Neanche a Natale. Così, tornata nella sua amata Sicilia, la showgirl di Sky si è data all’allenamento, mostrando parte della sessione su Instagram: “Dopo la cena di ieri, è il momento dell’allenamento consapevole“. La Leotta illustra quali siano le sue tecniche di scarico dello stress durante l’attività fisica, mentre le sue prosperose forme occupano la gran parte dello schermo. Aiutata da 2 allenatori per l’occasione, il suo segreto consiste nel tenere un oggetto semi-rigido di forma sferica nella mano (in questo caso un frutto) per consentire ai muscoli degli arti e delle spalle un lavoro contemporaneo a quello degli arti inferiori. L’ultima volta che ce la ricordavamo in tale stato di forma in pubblico, è stato sul terreno del San Paolo.

