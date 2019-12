Cessione Roma, Pallotta e Friedkin aspettano la Raggi: i dettagli

Cessione Roma, Pallotta e Friedkin aspettano la Raggi

Cessione Roma Friedkin | La Sindaca di Roma Virginia Raggi può determinare il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione online del Corriere dello Sport. Tra Friedkin e Pallotta, infatti, non è solo una questione di cifre. I numeri tra la domanda e l’offerta non sono distanti, Friedkin offre 750 milioni di euro (meno i 272 di debito), Pallotta ne chiede 800, ma il nodo finale da sciogliere è legato allo Stadio di Tor di Valle che rappresenta un indiscutibile valore aggiunto in termini di sviluppo del business e di valorizzazione della Società stessa.

Ultime Roma, la questione Stadio a Tor di Valle

Come sottolinea il quotidiano sportivo romano, quindi, tutto verte intorno allo stadio, che Pallotta insegue da quando è diventato presidente e negli ultimi giorni dà praticamente per approvato, mentre Friedkin considera di pagare solo le spese sostenute, vale a dire ottanta milioni. Ma il via libera da parte del Comune di Roma sembra imminente, “con la bozza definitiva della convenzione urbanistica che potrebbe arrivare sul tavolo della Raggi insieme con il panettone”. Se il passaggio tecnico dovesse essere nei tempi previsti Pallotta chiederà a Friedkin di fare un ultimo sforzo per arrivare alla cifra richiesta. Filtra ottimismo. Se tutto dovesse andare nel verso immaginato Friedkin entrerebbe da subito con almeno il 60% delle quote e lascerebbe la gestione del club al figlio Ryan, grande appassionato di calcio. La trattativa prosegue serrata negli USA