Calciomercato Verona: Marko Pjaca potrebbe arrivare a gennaio

Calciomercato Verona: Marko Pjaca è un obiettivo

Calciomercato Verona: Marko Pjaca a gennaio? Perchè no. Come riportato da Spormediaset, il club scaligero sarebbe pronto a prelevare dalla Juventus il calciatore croato.

Come successo anche con Kean due stagioni fa (con la regia dell’ex ds del Verona Filippo Fusco, oggi responsabile dell’Under 23 bianconera allenata da Fabio Pecchia), la società veneta potrebbe abbracciare un altro talento della Juventus. Favorita dai buoni rapporti tra i bianconeri e l’Hellas Verona, la dirigenza gialloblu starebbe provando a mettere in piedi l’affare per il mercato di riparazione. Con Juric, infatti, Pjaca potrebbe trovare la continuità giusta dopo i mesi difficili successivi all’infortunio.

Ultime Verona: Pjaca rischia di finire al Parma

Tuttavia la Juve valuta anche altre soluzioni. L’ipotesi al vaglio è quella di dirottarlo in prestito, mantenendo il diritto di riacquisto, al Parma fino a giugno per poi girarlo in estate all’Atalanta.

I bianconeri in questo modo vorrebbero convincere la Dea a cedere Kulusevski. L’Atalanta al momento temporeggia allettata da un lato dalla proposta dell’Inter, ma mossa al tempo stesso dalla volontà di mantenere i sempre ottimi rapporti di mercato con la Juventus. Il duello tra Juventus ed Inter, pertanto sembra riproporsi ed intanto il prezzo della stella, ad oggi in prestito al Parma, continua a salire fino a sfiorare i 40 milioni.