Calciomercato Roma, Nandez pista possibile per il centrocampo: le ultime

Calciomercato Roma, Nandez piace a Petrachi: le ultime

Calciomercato Roma Nandez| Fin qui la stagione della Roma è stata molto positiva, ma per renderla fantastica bisogna chiaramente che sia culminata con la conquista della Champions League per la prossima stagione. Fonseca vuole arrivare a questo obiettivo, ma per farlo avrebbe bisogno odi qualche altro innesto per rendere la rosa ancor più competitiva.

In attacco c’è tanta sovrabbondanza e aggiungere altri calciatori non è proprio un’idea brillante. Di conseguenza bisogna intervenire in altri reparti, come a centrocampo ad esempio.

Dando per assodato che Pellegrini sia un trequartista, la Roma in mediana ha solo Veretout, Diawara e Cristante, infortunato tra l’altro al momento. In attesa di capire come possa tornare dall’infortunio, c’è bisogno di un altro uomo che vada a completare il quartetto.

Calciomercato Roma, si pensa a Nandez per il centrocampo

Una possibile operazione in tal senso potrebbe essere spianata anche da una cessione: l’indiziato maggiore a lasciare l’Olimpico, a centrocampo, sembra essere Pastore. L’argentino, col ritorno di Pellegrini, ha perso di nuovo il posto, anche a causa di problemi fisici e di conseguenza potrebbe salutare, su di lui c’è il Lione di Rudi Garcia.

Arrivando però ai nomi in entrata, la pista calda da non sottovalutare è quella di Nandez del Cagliari. Il mediano dei rossoblù potrebbe clamorosamente andare via già a gennaio, ed un approdo in giallorosso non gli dispiacerebbe di certo. Resta un’opzione difficile, ma non impossibile.

Fonte Calciomercato.com