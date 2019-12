Calciomercato Roma, Mariano Diaz colpo di gennaio: i dettagli

Calciomercato Roma, Mariano Diaz colpo di gennaio

Calciomercato Roma Mariano Diaz | Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è già alacremente al lavoro per il mercato di gennaio, e per quello di giugno. Nella sessione invernale che sta per iniziare le possibilità di manovra sono limitate ma non impossibili. Un’entrata è possibile solo in prestito e con almeno una cessione che sia capace di abbassare il monte ingaggi. Lo rivela, dovizia di particolari, l’edizione online del Corriere dello Sport. Le necessità principali sono in attacco, trovare un vice Dzeko e se possibile a centrocampo.

Mercato Roma, le cessioni per fare cassa

Ma se nel secondo caso si lavora soprattutto a scenari futuri per l’attacco la necessità di trovare un nome capace di dare fiato al bomber bosniaco è impellente. Soprattutto perchè Kalinic tra ritardi e infortuni ha reso praticamente zero. Due sono i nomi in ballo, Pinamonti del Genoa e, soprattutto, Mariano Diaz. Ma se nel primo caso c’è da passare per le forche caudine dell’Inter nel secondo caso si ragiona su un calciatore ai margini della rosa del Real Madrid, zero presenze per lui nel 2019-2020. In ogni sarà necessario sborsare non meno di 15 milioni di euro. Come detto per acquistare è necessario fare cassa. Pastore, Juan Jesus e Kalinic sono i maggiori indiziati a cambiare maglia. Il croato piace alla Fiorentina e al Bologna, Juan Jesus interessa al Torino mentre su Pastore sembra in arrivo un’offerta dalla Francia. La situazione è in divenire.