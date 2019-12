Calciomercato Napoli, Lobotka obiettivo degli azzurri: ADL già a lavoro, i dettagli

Calciomercato Napoli, Lobotka a gennaio: le ultime in casa azzurra

Calciomercato Napoli – Lobotka | Potrebbe arrivare subito e non a giugno, il centrocampista del Celta Vigo, Stanislav Lobotka. Per il reparto in mezzo al campo Aurelio De Laurentiis sarà pronto a regalare il rinforzo a Gennaro Gattuso. E’ per questo che, come rivelano i colleghi di Sportmediaset, il Napoli avrebbe già avviato la trattativa che porta al centrocampista slovacco. Gli emissari del club azzurro avrebbero già avviato i primi contatti con il Celta Vigo e sarebbero pronti all’assalto.

Ultime Napoli, Lobotka obiettivo per gennaio: le mosse di Aurelio De Laurentiis

La trattativa che porta a Lobotka resta complicata, perché sul calciatore slovacco ci sarebbero anche altri club in giro per l’Europa. La clausola rescissoria prevista nel contratto del calciatore di proprietà del Celta Vigo, è di 50 milioni. Il Napoli non ha alcuna intenzione di avvicinarsi a tale cifra e Aurelio De Laurentiis vuole ottenere oltre il 50% di sconto dal club spagnolo. Sarebbe una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro, considerando l’organico ridotto al minimo, con i solo quattro centrocampisti a disposizione (senza contare il giovane Gaetano). Sarà un gennaio importante per il Napoli, pronto a rimediare dalla lacuna numerica in mezzo al campo. Sullo sfondo resta sempre Torreira, che resta il primo obiettivo per l’imminente sessione di calciomercato.