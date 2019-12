Calciomercato Napoli, Koulibaly verso la Premier: quattro pretendenti

Calciomercato Napoli: quattro big inglesi su Koulibaly

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Una stagione sicuramente non positiva per il Napoli, il quale soltanto contro il Sassuolo all’ultimo respiro, è riuscito a ritrovare la vittoria dopo quasi 10 gare. Gli azzurri a gennaio si dovranno muovere sul mercato per qualche colpo in entrata, ma non è da escludere che ci possano essere delle uscite importanti. Qualche big potrebbe finire in lista partenti, e tra questi c’è anche Koulibaly, protagonista di una stagione ben al di sotto delle scorse.

Il centrale senegalese ha tanti estimatori in giro per il mondo, e soprattutto dalla Premier League pare siano arrivate numerose avance. Il Napoli non vorrebbe privarsene, ma occhio alle possibili offerte. Intanto proprio dai media inglesi arrivano notizie importanti. Secondo quanto riportato dal Daily Star, nel campionato inglese ci sarebbero ben quattro squadre pronte a fiondarsi su Koulibaly. In pole c’è sempre il Manchester United, ma l’interesse da parte di Chelsea, Arsenal e Tottenham non manca.

Notizie Napoli: quanto costa Koulibaly

Le prestazioni di Koulibaly non sono state eccezionali in questa prima parte di stagione, ma nonostante questo l’interesse di molti club non è affatto calato. Il prezzo per la cessione è sempre lo stesso: almeno 100 milioni di euro. Intanto il senegalese è attualmente infortunato, ecco quando tornerà in campo.