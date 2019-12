Calciomercato Napoli, Besiktas pazzo di Elmas: c’è anche l’offerta del club turco

Calciomercato Napoli – Elmas | Il Napoli sta lavorando in chiave calciomercato in questi giorni di fine anno e nel mese di gennaio sarà protagonista indiscussa in Italia. Ha bisogno di piazzare colpi importanti per risalire le posizioni in classifica ed è per questo che rinforzerà il proprio centrocampo. Occhio però, perché il mercato non sarà solo in entrata. Dalla Turchia fanno sapere, attraverso l’emittente radiofonica RadyoSpor, che il Besiktas avrebbe messo gli occhi su Eljif Elmas. Il giovane centrocampista macedone piace molto al club turco, che avrebbe anche presentato un’offerta.

Ultime Napoli, offerta dal Besiktas per Elmas: i dettagli e la risposta degli azzurri

Il centrocampista macedone, arrivato solo sei mesi fa all’ombra del Vesuvio, non ha ancora inciso in azzurro. Eljif Elmas ha totalizzato fino ad ora 14 presenze e un rendimento altalenante. Sembrava averla messa lui la scorsa domenica contro il Sassuolo, ma la Lega non gli ha attribuito la rete che credeva di aver segnato. La sua avventura al Napoli potrebbe già volgere al termine se le offerte del Besiktas dovessero cominciare ad essere irrinunciabili: proposta di prestito da parte del club turco con opzione di acquisto. Offerta che il Napoli avrebbe già respinto al mittente, ma la dirigenza dei turchi non si fermerà qui. Nelle prossime settimane potrebbero ripresentarsi e toccherà a Gennaro Gattuso parlare chiaro con il calciatore e con la dirigenza, per mettere in chiaro se Elmas è effettivamente uno dei perni importanti tra le sue gerarchie.