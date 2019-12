Dejan Kulusevski è l’oggetto dei desideri di mezza Serie A, e stiamo parlando della metà di sinistra. Non solo Inter e Juventus, c’è anche il Napoli.

Calcio mercato Napoli, occhi sul centrocampista del Parma

De Laurentiis sta provando a fare il colpo grosso e vuole regalarsi subito la rivelazione del campionato: Dejan Kulusevski, 19 anni, tuttocampista dell’Atalanta in prestito al Parma. Secondo quanto riferito da Repubblica, con 25 milioni si può bruciare la concorrenza. Il calciatore è di proprietà dell’Atalanta, ma fino a qualche giorno fa era l’Inter la squadra in vantaggio su tutte per l’acquisto del giovane calciatore. Conte lo vorrebbe nel suo centrocampo viste le sue grandi doti di adattamento.

Ultime Napoli, gli altri nomi per il centrocampo

Lo svedese è chiaramente uno dei profili più ambiti, e non sarà facile per Cristiano Giuntoli. Ecco perché, vista la necessità degli azzurri di trovare un innesto a gennaio, c’è un piano B, e dopo un piano C ed un piano D. Perché l’altro nome che piace è quello di Torreira, che più passano i giorni e più diventa complicato, visto che Arteta sta dimostrando di gradire i suoi servigi. Ecco perché le altre alternative come Granit Xhaka e Sandro Tonali, meritano tutte le considerazioni del caso. Molto gradito, la scorsa estate come per le prossime stagioni, anche un altro regista, in uscita dalla Liga spagnola.

