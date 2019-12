Calciomercato Milan, Todibo più lontano: concorrenza del Monaco

Calciomercato Milan: anche il Monaco ci prova per Todibo

Calcio Mercato Milan Todibo | Grandi movimenti da parte del Milan, il quale si sta muovendo soprattutto alla ricerca di un difensore. Il centrale preferito è sempre Todibo, il quale però non è affatto una preda facile. Il difensore francese è tenuto stretto dal Barcellona, ma soprattutto è sondato da tantissimi altri club. L’ex Tolosa ha suscitato l’interesse da parte di numerose squadre inglesi, come ad esempio il Manchester United.

Inoltre pare che nelle ultime ore sia arrivata una notizia che spaventa ancora di più il Milan: stando a quanto riportato da Sky Sports Uk, sembra che anche il Monaco sia sulle tracce di Todibo. Una nuova concorrente quindi, che in quanto a potere economico, spaventa non poco il Diavolo, ancora sotto osservazione del Fair Play Finanziario.

Todibo sul mercato: Milan favorito?

La corsa a Todibo sarà molto interessante ed impegnativa, e il Milan parteciperà senza dubbio. I rossoneri hanno avviato contatti già da un po di tempo, e questo è un punto a favore da non sottovalutare. La squadra meneghina è attualmente in pole, ma per ora il giocatore non ha ancora espresso la sua volontà e preferenza. A breve arriveranno altre novità, e una risposta da parte dello stesso Todibo.