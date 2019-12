Tweet on Twitter

Calciomercato Milan, Todibo si avvicina: le ultime

Calciomercato Milan Todibo Ibrahimovic| L’idea del Milan è quella di migliorare la rosa, e farlo il prima possibile. A gennaio ci saranno diversi movimenti, in particolare però due molto concreti. Un difensore ed un attaccante potrebbero sbarcare all’ombra di San Siro: Jean Cleair Todibo e Zlatan Ibrahimovic.

Riguardo ad entrambi i rumors sono davvero tanti, resta solo da capire se potranno concretizzarsi nel giro delle prossime settimane. Riguardo al difensore del Barcellona, la trattativa sta andando avanti e sembra procedere anche per il verso giusto. Addirittura si parla di una possibili chiusura già nei primi giorni del 2020, dunque c’è ancora poco da aspettare se fosse realmente così. I rossoneri si sono mossi d’anticipo e solo così potranno bruciare la concorrenza del Bayern Leverkusen e non solo.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a decidere: filtra ottimismo

Come detto però dalla difesa passiamo direttamente all’attacco, dove il nome è sempre quello di Ibra. Lo svedese sta pensando al suo futuro e dopo qualche giorno di gelo, sembra sia realmente scoccata l’ora per rivedere Zlatan in maglia rossonera. Dal club filtra un rinnovato ottimismo, l’offerta è stata leggermente migliorata. Più cauto l’entourage che attende una risposta dal campione svedese attesa tra il 26 e il 27 dicembre.

Qualora uno dei due obiettivi non arrivasse ecco che il Milan potrebbe cambiare proprio posizione in campo e puntare magari su un centrocampista. Da capire però a quel punto chi potrebbe andare via nella mediana rossonera: Kessie è il primo indiziato.