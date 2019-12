Calciomercato Milan, spunta una data per l’arrivo di Ibrahimovic

C’è sempre più fiducia a Milanello per l’arrivo di Zlatan: il bomber svedese sarebbe in dirittura d’arrivo per riabbracciare la sua vecchia squadra nel prossimo mercato.

Calcio mercato Milan, Ibra è in arrivo

Atteso più di Babbo Natale la vigilia, l’attaccante arriverà con qualche giorno di ritardo rispetto al collega, ma stando a quanto riferito da Repubblica, alla fine arriverà. Come già anticipato negli ultimi giorni, entro il 30 dicembre, giorno fissato per la ripresa degli allenamenti in casa Milan, ci sarà anche Ibrahimovic. Terminati anche gli ultimi dettagli in merito al suo contratto: firmerà un contratto valido fino a giugno, con la possibilità di estensione automatica per un altro anno in caso di raggiungimento di un certo numero di gol segnati.

Ibra è il sogno di mercato

Dopo l’addio ai Los Angeles Galaxy (con cui ha segnato 52 gol in 56 partite negli ultimi due anni), è arrivato il momento per una nuova avventura. Dal giorno del suo addio è stato corteggiato da mezzo mondo, e anche lui spesso e volentieri ha giocato con gli annunci. Sembrava potesse anche finire al Napoli ad un certo punto, ma l’addio di Carlo Ancelotti ha reso tutto tremendamente più difficile. Adesso c’è solo il Milan, con il quale dal 2010 al 2012 ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana, segnando 56 gol e servendo 24 assist in 85 partite totali.