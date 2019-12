Calciomercato: Mbappè, le cifre del possibile passaggio al Real

Calciomercato: Mbappè può essere il colpo del secolo

Calciomercato: Mbappè, il colpo del secolo. Come riportato da Goal.com, ha da pochi giorni compiuto 21 anni, ma ha già vinto tutto in Francia ma non solo. L’attaccante del PSG si è laureato già campione del mondo ed ha superato quota 100 goal segnati.

Kylian Mbappé è a detta di molti il nuovo grande fenomeno del calcio mondiale chiamato a raccogliere l’eredità di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Non è un caso che il Real Madrid lo segua da tempo con l’obiettivo di chiudere quella che sarebbe una delle operazioni più clamorose di sempre. Secondo quanto riportato da AS, i Blancos nel 2019 hanno intensificato i loro sforzi per provare a prendere il fuoriclasse del PSG la prossima estate. Il club parigino non vuole lasciar andar via il ragazzo e vorrebbe rinnovare il contratto del suo gioiello che scadrà nel 2022. Il PSG sarebbe pronto ad offrirgli condizioni simili a quelli di Neymar.

Nasser Al-Khelaïfi sa che quello di fronte a lui è un vero e proprio bivio perchè nel caso in cui Mbappé dovesse rifiutare il rinnovo (sarebbero già state diverse le offerte rispedite al mittente) sarebbecostretto a metterlo sul mercato per non andare in contro ad una cessione a zero tra due anni.

Ultime Real: 300 milioni per Mbappè

La situazione potrebbe giocare a favore del Real Madrid e Florentino Perez sarebbe disponibile ad uno sforzo enorme pur di far suo l’asso francese. Il costo complessivo dell’operazione potrebbe superare i 300 milioni di euro, ma questo oggi non è un ostacolo insormontabile. Sul ragazzo ci sarebbe anche la Juventus.