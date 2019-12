Calciomercato Juventus, Haaland è il gran colpo per giugno: le ultime

Calciomercato Juventus Haaland| Arrivano notizie importanti in casa Juventus direttamente dall’Inghilterra. In particolare, s secondo quanto riportato dal Daily Mail, pare che il club bianconero sia in pole per l’acquisto di Haaland, giovane attaccante del Salisburgo. Il casse 2000 piace a mezza Europa ed è conteso da club come Manchester United, Lipsia e Dortmund, senza escludere naturalmente proprio la Juventus.

Agnelli e Paratici si sono mossi con largo anticipo per bruciare la concorrenza e dalla loro hanno la volontà del giocatore, o quasi. In particolare è Mino Raiola, procuratore del ragazzo, che sta spingendo per portarlo all’ombra dell’Allianz Stadium. Il classe 2000 (28 gol e 12 assist in 22 partite stagionali per lui fin qui) non ha chiaramente ancora deciso quale destinazione potrebbe essere la migliore per il suo futuro e dunque si prepara ad un estate bollente.

Calciomercato Juventus, Haaland può arrivare: impossibile a gennaio, Paratici vuole bruciare la concorrenza

Un suo addio a gennaio è da escludere, anche perche il Salisburgo sarebbe folle a cedere il suo giocatore migliore nel bel mezzo della stagione. Per gennaio però in Austria hanno già deposto le armi, aspettano solo l’offerta giusta e qualche indicazione dal calciatore sulla sua possibile meta futura.