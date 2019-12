Calciomercato Juventus, Emre Can chiede informazioni sul PSG

Calciomercato Juventus: Emre Can vicino al passaggio in Francia

Calcio Mercato Juventus Emre Can | La Juventus prosegue la sua stagione con qualche difficoltà, e intanto il ds bianconero Fabio Paratici pensa già a come muoversi in questo mercato di gennaio, soprattutto in chiave cessioni. E’ evidente ormai che qualche giocatore sia un esubero nella squadra di Sarri, e tra questi c’è sicuramente anche Emre Can. Il centrocampista tedesco è stato impiegato fin qui pochissimo, e il rapporto con il suo tecnico non è stato mai idilliaco.

La sensazione è che in questa sessione invernale possa avvenire una svolta, ovvero una cessione. L’ex Liverpool ha escluso la pista Borussia Dortmund, anzi pare abbia chiesto informazioni al suo compagno Matuidi sul PSG, club interessato. Questa la notizia riportata da Bild.

Emre Can: futuro quasi certo in Ligue 1

L’esperienza di Can alla Juventus non è mai stata esaltante, e qualche dissapore creatosi ad inizio stagione non ha fatto altro che peggiorare le cose. Il futuro del tedesco è ancora incerto, ma si fa sempre più calda la pista Ligue 1, con il PSG in pole position. La Vecchia Signora non si opporrebbe troppo alla trattativa, anzi cercherebbe soltanto di monetizzare il più possibile. Ad oggi la firma è vicinissima.