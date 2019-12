Calciomercato Inter, Sensi nel mirino del Barcellona: il prezzo

Calciomercato Inter: il Barcellona pensa a Sensi

Calcio Mercato Inter Sensi | L’Inter mette a referto una prima parte di stagione molto positiva, in cui si sono messi in luce diversi giocatori. La cura Conte ha funzionato e non poco, e intanto qualche top club sta già pensando di bussare alle porte del club meneghino. Tanti sono i profili interessanti, e uno di questi è certamente Sensi, da poco reduce da un infortunio, ma mai come quest’anno decisivo e costante in rendimento. Occhio alle pretendenti quindi, con una in particolare: il Barcellona.

Il club blaugrana starebbe cercando un profilo proprio di quel tipo, soprattutto per via delle situazioni poco chiare per Vidal e Rakitic, i quali potrebbero partire in estate prossima. L’Inter chiaramente non vorrebbe privarsi di uno dei proprio centrocampisti migliori, e fissa un prezzo piuttosto alto: 50 milioni di euro, una cifra che garantirebbe ai nerazzurri una rilevante plusvalenza. Questo quanto riportato da Sport.

News Inter: il Barcellona fa spese a Milano

Sensi non è affatto l’unico profilo che interessa al Barcellona. I blaugrana starebbero sondando da tempo anche Lautaro Martinez, attaccante argentino che sta definitivamente esplodendo in questa stagione. Il Toro starebbe anche trattando per il rinnovo, ma ad oggi la situazione è alquanto indefinita. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.