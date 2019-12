Calciomercato Inter: per Carles Alena due ostacoli

Calciomercato Inter: Carles Alena il nuovo obiettivo

Notizie Inter: Alena il nome nuovo. Non solo Vidal, i nerazzurri innamorati del calciatore blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, starebbe per scatenarsi un’asta per il calciatore tra l’Inter ed il Real Beits. I dirigenti nerazzurri, secondo gli spagnoli, si starebbero impegnando a fondo per riuscire a prenderlo.

Marotta ed Ausilio, in un primo momento, avevano provato l’assalto a Vidal ma i blaugrana non lo hanno concesso il lasciapassare a meno che i nerazzurri non mettano sul piatto 20 milioni di euro.

Per questa ragione l’Inter avrebbe virato su Carles Alena. Al momento il giocatore non vorrebbe lasciare la Spagna, la compagna del ragazzo, infatti, è incinta e per questo il Betis resta la prima opzione. Gli spagnoli sono pronti ad intensificare i contatti in questa settimana, la società andalusa avrà avrà un contatto con l’entourage del giocatore per cercare di convincerlo a trasferirsi a gennaio.

Ultime Inter: l’affare Vidal non si sblocca

Dunque l’Inter, in attesa di capire meglio gli sviluppi della vicenda Vidal, si starebbe guardando intorno. Il 21enne piace, ma restano i due ostacoli: uno è il Betis, l’altro il fatto che presto diventerà papà e vorrebbe restare vicino alla sua famiglia.