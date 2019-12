Inter, Mertens resta un’idea: le ultime sul futuro del belga

Calciomercato Inter, Mertens resta un’idea…complicata: la situazione

Calciomercato Inter Mertens| Il rinnovo non è ancora arrivato, è ormai un tormentone che ci portiamo dietro da qualche mese. Il belga non è convinto dalla proposta di De Laurentiis (di 3 milioni di euro più bonus).

L’Inter continua a pensare alla possibilità di investire sul 14 del Napoli, ma c’è un problema: la clausola che non permette al ragazzo di firmare con altri club italiani. Di conseguenza un suo approdo all’Inter già a gennaio è impossibile da far verificare, dunque tutto rimandato a giugno.

Inter, Mertens a gennaio è impossibile: il belga vuole restare a Napoli, ma il rinnovo non arriva

I nerazzurri non si muoveranno a breve per raggiungere un accordo, rischiando anche di perdere il ragazzo. L’ex Psv per ora pensa solo al Napoli, seppur non abbia ancora rinnovato, e ha fatto capire di non avere tanta voglia di “tradire” i partenopei passando ad una diretta rivale. Insomma, la situazione è abbastanza confusa e per questo fare pronostici resta davvero molto difficile.

Naturalmente non c’è però solo l’Inter a volere l’attaccante del Napoli. C’è anche il Borussia Dortmund ad esempio, così come il Manchester United, ma Dries non è per nulla convinto. Lui vuole restare all’ombra del Vesuvio.