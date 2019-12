Calciomercato Inter, Kurzawa nuovo nome per la fascia: la trattativa

Calciomercato Inter, Kurzawa nuovo nome per la fascia

Calciomercato Inter Kurzawa | Nel recente summit di mercato la famiglia Zhang ha autorizzato l’amministratore delegato, Beppe Marotta e il direttore sportivo, Piero

Ausilio, ad allontanarsi dalle secche delle ipotesi di prestito fine a se stesso e di predisporre un’offerta rilevante per ognuno dei principali obiettivi di mercato. Questa mossa sarà messa in campo per Vidal dal Barcellona, per l’Atalanta (e il Parma) questione Kulusevski e per la

la fascia sinistra con il Chelsea per Marcos Alonso. L’obiettivo dichiarato del club neroazzurro è quello di fare leva sul mercato per migliorare in corsa la rosa e attrezzarsi così per il lungo duello-scudetto con Juventus e Lazio.

Mercato Inter, contropartita per Icardi

A questa regola condivisa dalla proprietà e dai dirigenti fa eccezione l’ipotesi Layvin Kurzawa, terzino sinistro di origini polacche e guadalupensi, del Paris Saint-Germain e della nazionale francese. Classe 1992, valore di mercato 15 milioni di euro contratto che lo lega al club di Al-Khelaifi in scadenza al 30 giugno 2020. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport potrebbe una contropartita che il PSG è disposta ad inserire da subito nell’affare Icardi. L’ipotesi al vaglio è quella di dirottare subito il francese a Milano per un controvalore di 10 milioni di euro da scalare dai 75 che i transalpini devono versare nelle casse del club di Viale della Liberazione per accaparrarsi a titolo definitivo il cartellino del bomber argentino. L’affare può decollare. Occhio alla, forte, concorrenza del Napoli.