Udinese, parla Marino: “De Paul? E’ un fuoriclasse. Il suo futuro dipende dalle offerte, non svendiamo nessuno”

Calciomercato Inter, le ultime su De Paul

Calciomercato Inter De Paul| Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio24 dove in particolare ha parlato anche di Rodrigo De Paul, protagonista di molteplici voci di mercato che lo vogliono lontano dai bianconeri già durante la sessione invernale del mercato di gennaio. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Le parole di Marino, dirigente dell’Udinese

“De Paul? Quest’anno ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale in partita, non avete visto niente. Tutti i giorni io lo vedo in allenamento, è un fuoriclasse, senza dubbi. E’ un titolare dell’Argentina, squadra piena di giocatori che valgono almeno 50 milioni, dunque è inutile parlare del suo valore, è un giocatore importante e fondamentale per noi, non potrebbe essere altrimenti.

Una cessione a gennaio? Dipenderà molto dalle richieste che arriveranno. E’ un giocatore di livello mondiale, vedremo. La proprietà è stata molto generosa con noi non cedendolo di fronte a offerte considerevoli in estate. L’Udinese non svenderà nessuno”.

Dunque l’Udinese non sembra chiudere alla cessione, anzi, ma tutto si dovrà fare alle condizioni dei friulani. Sotto i 35 milioni di euro non si scende e questo naturalmente complica le cose. L’inserimento di una contropartita, alla Dimarco ad esempio, potrebbe scalfire leggermente il prezzo fatto dai bianconeri, ma resta comunque un affare complicato. Soprattutto perchè l’Inter non ha molta intenzione di spendere quasi 40 milioni di euro nel bel mezzo della stagione. Nulla però è da escludere, vedremo.